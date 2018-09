Dirigent Reinbert de Leeuw onderscheiden met Zilveren Medaille

Dirigent Reinbert de Leeuw heeft vanavond van burgemeester Halsema de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam gekregen in het Muziekgebouw aan 't IJ.

Reden voor de onderscheiding is de grote bijdrage van Reinbert de Leeuw aan de Nederlandse muziekcultuur sinds de jaren zeventig en zijn internationale invloed op moderne en traditionele muziek. De uitreiking vond plaats tijdens een concert ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

Moderne componisten

De Leeuw richtte het Schönberg Ensemble op, tegenwoordig bekend als Asko|Schönberg, waar hij als vaste dirigent al meer dan vier decennia lang muziek van moderne componisten toegankelijk maakt voor een groot publiek.

Hoewel hij bekend is als autoriteit op het vlak van moderne muziek heeft hij onlangs zijn focus verschoven naar de traditionele componist J.S. Bach. De Leeuw geeft ook les aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en de Universiteit Leiden.

Edison

Voor zijn werkzaamheden heeft de dirigent eerder al veel onderscheidingen en prijzen ontvangen. Zo is hij onder andere Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. In datzelfde jaar ontving hij eveneens de Amsterdamprijs in de categorie 'bewezen kwaliteit'.

Zilveren medaille

De Zilveren Medaille wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam en de naam van Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied naar buiten toe hebben uitgedragen.