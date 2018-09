Celstraf voor bipolaire veelpleger

Een 48-jarige man moet drie maanden de cel in (waarvan een maand voorwaardelijk) voor een flinke reeks winkeldiefstallen, verduistering en vernielingen.

Dat oordeelde de rechter afgelopen week. De man moet bovendien een schadevergoeding van 20.000 euro betalen en zich aan zijn bipolaire stoornis laten behandelen.

Volgens de rechter is het bewezen dat de man in Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer een 'forst aantal strafbare feiten' pleegde. Dat gebeurde allemaal afgelopen winter. Hij ging er bijvoorbeeld tijdens een proefrit met een auto vandoor, pleegde winkeldiefstal en deed pogingen tot autoinbraken. Ook bedreigde hij in Amsterdam een winkelmedewerkster met de woorden: 'Ik ga je neersteken'.

De problemen begonnen na de scheiding van de man in mei vorig jaar. 'Nadien is hij in de problemen geraakt met justitie', schrijft de rechter in het vonnis. 'Inherent aan de stoornis van verdachte is dat er episodisch sprake is van fatalisme, dadendrang, gedachtevlucht, lichte grootheidsideatie, geldverkwisting en gedragsontremmingen.'