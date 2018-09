Amstelveenseweg onder water door lek in waterleiding

Een deel van de Amstelveenseweg staat sinds ongeveer half negen onder water door een lek in drinkwaterleiding.

Waternet kreeg rond half negen een melding over de leiding. Wat de oorzaak van het lek is, is nog niet bekend. Op de website valt te lezen dat de lekkage rond half één vannacht moet zijn opgelost.

Er zijn al langere tijd wegwerkzaamheden aan dit deel op de Amstelveensweg. Het wegdek, de trambaan, kabels en leidingen worden vervangen. Ook komen er aan beide kanten vrijliggende fietspaden. Deze werkzaamheden zorgden voor een gevaarlijke chaos en overlast in de buurt.

De gemeente liet afgelopen woensdag weten het werk op de Amstelveenseweg neer te leggen. 'Er wordt nu bekeken hoe we de resterende delen van het project met minder overlast kunnen hervatten', aldus de woordvoerder.

De werkzaamheden zouden eigenlijk tot eind dit jaar duren.