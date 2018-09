Rechtszaak tegen helikopterkapers van start: 5 vragen en antwoorden

Negen verdachten die volgens justitie geprobeerd zouden hebben topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden, staan vanaf dinsdag voor de rechter. Vijf vragen en antwoorden over deze opmerkelijke zaak.

Waar draait de zaak om?

Een groep Amsterdamse criminelen zou van plan zijn geweest om op 11 oktober vorig jaar een helikopter te kapen en een gedetineerde te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Terwijl de kapers het gevangenispersoneel onder schot zouden houden, zou deze gevangene zich van de luchtplaats laten hijsen met behulp van een autoband.

Een serieuze poging of een uit de hand gelopen grap?

Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar volgens justitie was het een serieus plan. De negen (jonge) verdachten leken echt in de veronderstelling dat hun actie zou slagen. Dat blijkt wel uit de getroffen voorbereidingen: drie automatische vuurwapens, twee pistolen en meerdere gestolen, snelle voertuigen om te vluchten.

En er waren daarnaast zelf in elkaar geknutselde kraaienpoten: pvc-buizen met spijkers om op de weg te strooien als de achtervolging zou worden ingezet door de politie. Er was zelfs een helikopterpiloot uit Colombia ingevlogen om de te kapen helikopter te kunnen besturen.

Voor wie al die moeite?

Het Openbaar Ministerie heeft de stellige overtuiging dat Benaouf A. de man was die op 11 oktober vorig jaar moest worden bevrijd uit de Penitiaire Inrichting (PI) in Roermond. In zijn cel is een plattegrond van de luchtplaats van de gevangenis gevonden. Op een telefoon, die door het OM aan een van de verdachten wordt gekoppeld, is een foto gevonden van diezelfde plattegrond.

En uit een afgeluisterd telefoongesprek komt naar voren dat er niet eerder dan 13.55 uur gevlogen moet worden. Er wordt gezegd: 'Misschien staan ze nog in de gang, zijn ze bezig en zien ze die helikopter en doen ze alarm…' Volgens het OM komt de tijdsaanduiding in dit gesprek overeen met luchttijd van Benaouf: 13:55 uur.

Benaouf A. is een belangrijke speler in de Amsterdamse onderwereld. In onderstaande video leggen we uit waarom.

Tekst gaat verder onder video.

Waarom is het niet gelukt?

Dat is voornamelijk te danken aan de oplettende medewerker van het helikopterverhuurbedrijf waar de verdachten contact mee zochten. Het viel die medewerker op dat de huurder een helikopter voor vier personen wilde huren, terwijl hij alleen zijn vriendin wilde verrassen met een romantische rondvlucht boven Nederland. Ook vond de medewerker het gek dat deze man niet wilde opstijgen vanaf een platform in Almere, in de buurt van zijn woonplaats Amsterdam, maar het Limburgse gehucht Heythuyssen.

Als de luchtvaartpolitie wordt ingeschakeld en de huurder door de systemen wordt gehaald, blijkt hij in verband te staan met diverse personen uit de Amsterdamse onderwereld. De recherche vermoedde dat een gevangenisuitbraak aanstaande was. Heythuyssen ligt opvallend dichtbij de gevangenis in Roermond. De recherche besloot in de dagen die daarop volgden verschillende verdachten in de gaten te houden en hun telefoons te tappen.

In samenwerking met het helikopterverhuurbedrijf liet de politie de kapers in de waan dat hun plannen doorgingen. En zo liepen ze letterlijk in de val: op 11 oktober verscheen een aantal verdachten bij Kempen Airport in Budel. De politie wist uiteindelijk, na een achtervolging, drie verdachten te arresteren. Een vierde man werd bij zijn arrestatie doodgeschoten.

Waar wordt de groep precies van verdacht?

Vooropgesteld: ontsnappen uit een gevangenis is niet strafbaar in Nederland. Het kapen van een helikopter wel. Iemand die dat doet samen met anderen en daarbij geweld gebruikt, hangt een maximale celstraf van 15 jaar boven het hoofd. In dit geval is het niet tot een kaping gekomen, omdat de politie op het laatste moment kon ingrijpen.

De mannen die volgende week voor de rechter moeten verschijnen, worden verdacht van een poging tot kaping van een helikopter en de poging om iemand (gewapend) uit de gevangenis te bevrijden. In combinatie met de automatische vuurwapens en de gestolen voertuigen die zijn gevonden, kunnen ze rekenen op forse strafeisen.

Benaouf A. staat volgende week overigens zelf niet terecht. Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat A. wél verdachte is in de zaak. Hij wordt verdacht van het medeplegen dan wel medeplichtigheid van het kapen van een helikopter. Wanneer hij zich moet verantwoorden is nog niet bekend.