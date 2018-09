Geen City Swim maar 'City Walk', Stichting ALS ontvangt cheque 1,4 miljoen euro

Geen City Swim dus maar de organisatie roept alle deelnemers wel op alsnog naar het Marineterrein te komen om vanaf daar het parcours van de zwemtocht lopend af te leggen.

Het gedoneerde geld wordt natuurlijk gewoon overhandigd aan de stichting ALS Nederland. De teller staat op 1,4 miljoen euro, de cheque wordt om twee uur vanmiddag overhandigd. Deelnemers zijn vanaf één uur welkom in het Marine Etablissement, zij zullen vermaakt worden door onder andere René Froger.

De zevende editie van de Amsterdam City Swim kan niet doorgaan wegens het vervuilde water. 'Door de combinatie van de extreme droogte en de plotseling grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen, is het riool overgelopen. Daardoor is er een grote hoeveelheid vervuild water in de grachten terecht gekomen.'

Deze vervuiling is nog niet verdwenen en hierdoor voldoet het water niet aan de zwemwaternorm met betrekking tot de e-coli bacterie. 'Het is een hele taaie beslissing die we hebben moeten maken. De waarden waren zo slecht, dan kan je het risico niet nemen. Zeker niet met kinderen en patiënten met verlaagde weerstand', vertelde Joost 't Hooft gisteren, bestuurslid van ASC.

