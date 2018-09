Scorende Ziyech zet indrukwekkende vorm voort bij Marokko

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech heeft zijn goede vorm ook in Marokko een vervolg kunnen geven. Malawi werd mede door een doelpunt van Ziyech met 3-0 verslagen.

Het was voor Marokko de eerste wedstrijd sinds het toch wel tegenvallende WK afgelopen zomer. Ziyech wist in Rusland ook niet te schitteren maar maakt de afgelopen weken grote indruk als roerganger bij Ajax.

In Casablanca duurde het niet lang voordat Ziyech zijn klasse liet zien, al na drie minuten was het raak. Na een lange rush over links verschalkte hij de keeper van Malawi met een schuiver door de benen.

En er was meer Ajax-succes in Marokko, jongeling Noussair Mazraoui maakte in de tweede helft zijn debuut als international. Mazraoui maakte afgelopen week de keuze om niet voor Nederland maar voor de Leeuwen van de Atlas uit te komen.