VUmc sluit kinder-IC definitief wegens gebrek aan personeel

In juli kondigde het Amsterdam UMC al een opnamestop aan voor de intensive care voor kinderen op de VUmc-locatie. De tijdelijke stop wordt nu een definitieve sluiting.

Er is een gebrek aan gespecialiseerde kinder IC-verpleegkundigen, zegt het ziekenhuis dat de opnamestop al een moeilijk maar niet te vermijden besluit noemde. 'Dit is een langlopend en nijpend probleem, dat met name wordt veroorzaakt door een lage instroom.'

Lees ook: Beperkt plek voor kinderen op Amsterdamse intensive cares door personeelstekort

De sluiting geldt overigens niet voor andere onderdelen van de kinderafdeling, deze zijn gewoon geopend voor zowel geplande als spoedopnames. 'VUmc blijft gelegenheid bieden voor de opvang en stabilisatie van een acuut instabiel ziek kind, wanneer het op deze locatie binnenkomt. Daarvoor is de shockroom van de SEH beschikbaar.'

Zodra een kind daarna niet op de gewone kinderafdeling terecht kan, wordt er ergens anders een plek gezocht. De locatie AMC breidt zijn IC voor kinderen juist uit voor ondersteuning.

Lees ook: AMC schiet VUmc te hulp: 'Veiligheid van kinderen staat voorop.'