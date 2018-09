Moeilijke beslissing na jaar voorbereiding: 'Zwemmen was niet te verkopen'

Na een jaar van voorbereiding moest voorzitter Bente Feldberg van de Amsterdam City Swim gisteren de moeilijke beslissing nemen. Er kon niet gezwommen worden vandaag.

'Het was ontzettend moeilijk, vol emotie. Je denkt aan alle deelnemers die hard hebben getraind, zwemmen voor een collega, een familielid of een vriend.'

Lees ook: Geen City Swim maar 'City Walk', Stichting ALS ontvangt cheque 1,4 miljoen euro

Het water was door overgelopen riolen te vervuild voor de 3.000 deelnemers om vandaag in te zwemmen. 'Als je bedenkt dat je ziek kan worden als je in het water springt terwijl we ons voor mensen met een ziekte inzetten. Dat kunnen we niet verkopen dus bij twijfel niet inhalen, zeg maar.'

Er is besloten om het parcours te lopen vanmiddag. 'Als er duizend mensen zijn, dan zijn we al heel blij!', aldus Feldberg.

Hoewel er niet wordt gezwommen vanmiddag, zijn er toch zo'n duizend mensen gekomen naar de @AmsterdamCitySw. Straks lopen zij de route, waarna bij de finish een cheque wordt overhandigd met het ingezamelde bedrag @AT5 pic.twitter.com/4ensBjhKxV — Robin Antonisse (@robinantonisse) September 9, 2018