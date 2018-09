Gevonden lichaam in Oude Houthaven van vermiste 62-jarige man

Het lichaam dat gisteravond in de Oude Houthaven gevonden is, blijkt van een 62-jarige man te zijn die al enkele dagen vermist was.

De politie gaat niet uit van een misdrijf, meldt Het Parool.



Gisteravond werd vlakbij de Pontsteiger het lichaam gevonden van een man in de Oude Houthaven.



De hulpdiensten deden ter plaatse onderzoek naar het lichaam. Pas twee uur nadat het lichaam was gevonden kon het uit het water worden gehaald.