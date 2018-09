Acht mannen vast na smokkel van cocaïne tussen ananassen

Acht mannen zijn in Amsterdam aangehouden omdat ze een veertien kilo cocaïne het land binnen zouden hebben gesmokkeld. De cocaïne zat verstopt in een zeecontainer met ananassen uit de Dominicaanse Republiek.

De cocaïne werd op 20 augustus al in de haven van Rotterdam ontdekt door het speciale drugsteam Hit And Cargo-team van onder meer het Openbaar Ministerie en de Douane. De drugs zaten aan de voorzijde van de container.

Toch greep het drugsteam na de ontdekking niet meteen in. De container leek op weg naar Duitsland, maar toen uit aanvullend onderzoek bleek dat de partij toch in Nederland zou blijven, werd besloten de container te volgen.

Door onderzoek van het HARC-team Rotterdam zijn acht mannen gearresteerd op verdenking van drugssmokkel uit de Dominicaanse Republiek. De mannen worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris in @rb_rotterdam. https://t.co/HjwyyBcRjd pic.twitter.com/P2KQQToqB2 — OM Rotterdam (@OM_Rotterdam) 9 september 2018

Nadat bijna alle ananassen op 6 september in de haven uit de container waren gehaald, werden de drugs verwijderd en in een personenwagen overgeladen. De auto reed op een bedrijventerrein in Amsterdam, toen het drugsteam wél in actie kwam en het acht mannen aanhield.

De mannen zijn tussen de 22 en 47 jaar oud. Vijf van hen zijn komen uit de regio's Amsterdam en Tilburg. De drie anderen komen uit de Dominicaanse Republiek, Turkije en Albanië. Morgen worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besluit of ze langer vast moeten blijven zitten.

De cocaïne heeft een geschatte straatwaarde van 350.000 euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is bijzonder dat er met een actie acht mensen zijn aangehouden.