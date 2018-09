Ondanks geen City Swim toch 1000 deelnemers op City Walk: 'Volgend jaar gewoon weer zwemmen!'

De deelnemers voor de City Swim waren behoorlijk teleurgesteld nadat zij hoorden dat het evenement niet door ging. Desondanks kwamen er toch 1000 mensen af op de City Walk en werd het opgehaalde bedrag van 1,4 miljoen euro feestelijk uitgereikt.

'Zwaar klote', zo noemt een van de Amsterdammers het nieuws van gistermiddag dat de City Swim vanmiddag niet door kon gaan. Een van de kinderen werd na het horen van het nieuws zelfs emotioneel. 'Ik moest huilen, ik vond het echt niet leuk'. Ook had de jonge deelnemer niet veel zin in de Walk. 'Ik had liever gewoon willen zwemmen'.

'Wijs besluit'

Een van de andere volwassen deelnemers reageert rationeel. Hoewel ook zij teleurgesteld was, noemt ze het een 'wijs besluit'. Ze moet er namelijk niet aan denken dat allemaal mensen ziek worden. 'Het is niet anders. En volgend jaar gaan we gewoon weer zwemmen!'

Uitreiking

Aan het einde van de Walk kwamen de lopers aan op de Keizersgracht, waar op het podium alsnog de cheque van 1,4 miljoen euro overhandigd in het bijzijn van René Froger.

Onverwachte hoge opkomst

City Swim-voorzitter Bente Feldberg kijkt niet geheel ontevreden terug op de City Walk. 'We hebben het beste scenario bereikt van het slechtste wat er is gebeurd'. Daarbij speelt mee dat ze de hoge opkomst niet hadden verwacht. 'Ruim 1000 mensen van de 3000 deelnemers deden mee aan de City Walk, dat hadden we by far niet gedacht.'

Ook het bedrag is verrassend hoog. 'En de teller loopt nog steeds tot eind deze maand, dus het kan nog hoger worden.'