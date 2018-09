Gezin opgenomen in ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging in woning in West

Een gezin is vandaag opgenomen in het ziekenhuis wegens koolmonoxidevergiftiging in hun huis aan de Piet Gijzenburgstraat in West. De oorzaak is een defecte cv-ketel in hun woning.

Het gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen. De slachtoffers werden onwel vanwege de defecte cv-ketel.

Desondanks werden de familieleden gewaarschuwd door een melder.