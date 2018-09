Bewoners over Dunkin' Donuts in De Pijp: 'Bravo! Maar het is niet wat we willen'

'Je kan een donut op een porseleinen schaal leggen, maar dat maakt het nog geen lunchroom of banketbakker.' Het is duidelijk: de bewoners van de Ferdinand Bolstraat zitten helemaal niet te wachten op de opening van winkelketen Dunkin' Donuts in de straat aanstaande woensdag.

De winkelketen wil er een groots feest van te maken. De eerste honderd klanten krijgen een maand lang gratis donuts, koffie en ijs. Maar tussen die eerste klanten, zullen vermoedelijk maar weinig bewoners uit De Pijp zitten. Ze zijn allesbehalve blij met de komst van de winkelketen die zichzelf nu banketbakker noemt.

Plannen

De bewoners hebben inmiddels meerdere plannen voor het pand voorbij zien komen: een New York Pizza werd geweigerd en ook de eerste poging van Dunkin' Donuts mislukte. Reden: de zaken waren beiden fastfoodketens en dat paste niet in het bestemmingsplan van de gemeente.

De ondernemers van Baskin Robbins en Dunkin' Donuts waren slim en besloten toen een aantal aanpassingen door te voeren: ze serveren nu ontbijt, lunch én er zijn tafeltjes. Met succes: de zaak wordt nu door de gemeente gezien als restaurant en mag zich alsnog vestigen aan de Ferdinand Bol.

Slim

Miguel Stigter van platform buurtbewoners de Pijp moet ze nageven: het is slim gedaan. 'Zij hebben gewoon mensen die het voor elkaar kunnen krijgen. Als je iets wil, dan probeer je het gewoon. En als het je lukt, nou, bravo. Maar het is niet wat wij hier willen.'

Buurtbewoner Gertrude van der Ven vergelijkt de zaak met lunchroom Hannibal, die op nog geen honderd meter afstand ligt. 'Iemand zal daar minder snel heen gaan omdat daar niet in fluoriscerende letters een Amerikaans merk boven staat. Ik vind het best gênant als je leest dat Dunkin' Donuts zich een banketbakkerij noemt.'

Groter probleem

Voor de buurt staat de Dunkin' Donuts voor een groter probleem dat onder andere in De Pijp speelt. 'Wat je hier ziet gebeuren, is een replica van het centrum. Wij willen het karakter behouden van Amsterdam met haar aparte buurten', aldus Stigter.

Van der Ven sluit zich daarbij aan: 'Zorg gewoon dat het niet allemaal hetzelfde wordt in de stad. Dus geen: wokrestaurants, pizza hier en pizza daar. Laat de winkels en restaurants aansluiten bij de identiteit van De Pijp'.