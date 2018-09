Rol van gemeentelijke huisbank ING weer onder druk vanwege witwaszaak

De rol van ING als huisbank van de gemeente staat onder druk. Door de recente commotie rond de bank gaat verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66) de nieuwe aanbesteding vervroegen.

Bij de nieuwe aanbesteding wil Kock de kwaliteit van de naleving van wetten en regels, in jargon compliance, als belangrijk criterium opnemen. Afgelopen week werd bekend dat de ING vervolging voor betrokkenheid bij witwassen heeft afgekocht. De bank ging akkoord met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro die zou zijn verdiend met de activiteiten.

Lees ook: Gemeente kan niet voortijdig afscheid nemen van huisbank ING

'De commotie rond de bank, eerst over de beloning van de topman en nu weer over tekortschietende compliance, maakt mijn werk absoluut lastiger', zegt Kock tegen Het Financieele Dagblad. De wethouder benadrukt dat de gemeente verder tevreden is over het werk van de bank. 'Maar ik kan mijn ogen niet sluiten voor wat er is gebeurd.'

ING kan nieuwe aanbesteding winnen

De ING verzorgt als huisbankier het betalingsverkeer voor de gemeente. Volgens Kock is er een kans dat de bank een nieuwe aanbestedingsronde wint. 'Ik moet eerlijk zijn', zegt de wethouder. 'We werken met een jaarbegroting van vijf miljard euro en doen miljoenen transacties per jaar. Er zijn niet zoveel Nederlandse banken die dat kunnen.'

Lees ook: D66: Amsterdam weg bij ING om salarisverhoging topman

Eerder dit jaar wilde de D66 fractie in de raad al dat de gemeente afscheid nam van de ING als huisbank. De reden toen was de commotie over de beloning van de topman.