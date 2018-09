Ambtswoning Halsema druk bezocht tijdens Open Monumentendagen

Er stond gister een lange rij voor de ambtswoning van Burgemeester Halsema. In het kader van de Open Monumentendagen kon iedereen namelijk gratis naar binnen. Maar voor wie een kijkje in de nieuwe slaapkamer van de burgemeester verwachtte, viel het een beetje tegen.

Voor de privévertrekken, waar Halsema met haar gezin binnenkort gaat wonen, hing een rood lint. In ruil daarvoor moest het publiek het doen met andere nederige optrekjes in het 17e-eeuwse pand, zoals de ontvangstruimte.

'Tot tranen toe geroerd'

In haar nieuwe huis kan burgemeester Halsema zich straks in het verleden wanen, want veel is er niet veranderd in al die eeuwen. 'De bespanningen op de muur en op de stoelen zijn nog origineel,' vertelt gids Wilhelmina Stutterheim. 'Iemand van het Parijse atelier die dit toen gemaakt heeft was hier en die waren tot tranen toe geroerd dat alles nog bij elkaar en in goede staat was.'

Het gros van de bezoekers vertelt niet geïnteresseerd te zijn in de privévertrekken, maar een enkeling is eerlijker: 'Ik wilde wel meer zien, maar er is niet meer opengesteld.' De privévertrekken van de burgemeester zijn niet meer monumentaal en werden daarom ook niet opengesteld tijdens de Open Monumentendagen.