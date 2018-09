'Willy' vereeuwigd in Noord door Kamp Seedorf

Het streetart-collectief Kamp Seedorf heeft weer een nieuw kunstwerk op haar naam staan. Aan de Aambeeldstraat in Noord is sinds afgelopen vrijdag een schildering te zien van Willem de Bruin.

Kamp Seedorf versiert al jaren de stad met bijzondere muurschilderingen. Misschien wel het bekendste kunstwerk van het Almeers-Amsterdamse collectief is 'Damsko Strijder', een ode aan wijlen burgemeester Eberhard van der Laan.

The Opposites

De Bruin is bekend van het rapduo The Opposites, waarmee hij onder de alias 'Willy' tussen 2004 en 2014 samen met Twan 'Big2' van Steenhoven verschillende hits scoorde.

Het kunstwerk dient ter promotie van de nieuwe film Catacombe, waar de De Bruin de hoofdrol in speelt. De film draait vanaf woensdag in de bioscoop.