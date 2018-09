Dries Roelvink klaar voor concert van zijn leven: 'Paradiso zal exploderen'

Hij weet het voor honderd procent zeker: als Dries Roelvink over enkele uren het podium van Paradiso opkomt, zal de uitverkochte zaal 'exploderen'. 'Dan komt er een bepaald gevoel los... Vanaf dan gaat alles vanzelf.'

Het optreden begint vanavond om half negen en is misschien wel het belangrijkste in zijn carrière. Het moet een 'herpositionering' van hem als artiest zijn. Geen feestnummers meer, maar serieus materiaal. 'Ik heb in het verleden verschillende nummers gezongen die neigen naar carnaval, omdat het management dat een goed idee leek. Maar mijn hart lag er niet in.'

Ik kommmmm, ik kom eraan

Ik kom eraan is zo'n feesthit waar Roelvink eigenlijk niks in ziet. 'Dat gaat van: Ja, ja, ik kommmmm, ik kom eraan', zingt hij voor. 'Maar dat heeft geen inhoud, geen verhaal. Waar ik kom, kent men dat. Maar het was nooit mijn idee geweest.' Door dat nummer is vanavond een dikke streep getrokken: wordt niet gezongen.

In plaats daarvan zingt hij eigen nummers waar wél een verhaal in zit. En hij brengt ook een ode aan anderen. 'Ik ben opgegroeid met Tom Jones, Neil Diamond, Tony Bennett. Daar wil ik aandacht aan besteden. Net zoals er een blokje komt met Jordaan-klassiekers en een medley van nummers van Mick Jagger, David Bowie en Prince die ook in Paradiso hebben gestaan. Was een ideetje van mijn manager.'

Moeder

Toch was het helemaal niet vanzelfsprekend dat Roelvink in Paradiso een volledig eigen show zou geven. Hij was er wel onlangs geweest om een liedje van zijn moeder te vertolken. 'Ik dacht, zou het ooit mogelijk dat ik hier...?' Hij waagde de gok. Maar op zijn mails kreeg hij alleen een oorverdovende stilte terug.

Hij besloot dan maar de telefoon te pakken. 'Ik had volgens mij iemand aan de lijn die van de techniek was.' Hij legde zijn plan voor, kreeg wederom nul op het rekest. 'Mijn muziek paste niet bij Paradiso, hoorde ik. De moed zakte in mijn schoenen.' Maar hij liet het er niet bij zitten.

Lobbyen

Hij probeerde het nog eens toen hij de projectmanager van Dutch Valley, Rob Bout, tegenkwam. 'Ik zei tegen hem: 'Wat als jij voor mij gaat lobbyen?' Bout ging langs en liet in Paradiso filmpjes van Roelvink zien, onder meer van het nummer dat hij enkele tijd eerder van zijn moeder had vertolkt. 'Toen besloot iemand in Paradiso: 'Laten we het gewoon maar eens doen.'

Het is niet overdreven: de kaartjes vlogen als warme broodjes over de toonbank. De zaal zal vanavond met 1600 man stijf uitverkocht zijn. 'Ik snap dat wel', zegt hij zelf. 'Dries in Paradiso, dat klinkt bijzonder. Dan worden mensen nieuwsgierig. Dat merkte ik ook toen ik in 1995 in Carré stond. Veel mensen dachten, dit wil ik zien.'

Geslaagd

Wat dat betreft is die 'herpositionering' nu al geslaagd voor Roelvink. 'Mensen denken ineens: die Dries is breder georiënteerd en kan rake dingen zeggen. Het heeft theaters al aan het denken gezet. Nu willen we tour langs 20 theaters door Nederland en afsluiten in Carré. Dat gaat wel lukken. Ik stuitte in Carré op minder weerstand dan in Paradiso.'

Over een paar uur is het zover. Tot drie kwartier voor het optreden wordt hij gevolgd door cameraploegen van RTL Boulevard en het SBS-programma Effe geen cent te makken. Daarna sluit hij zich op in de kleedkamer. Zoon Dave is de enige die bij hem mag zijn. 'Dan gaan we de show een laatste keer doornemen.'

Proosten met Dave

Vlak voor hij op zal gaan, zal hij met Dave nog het glas heffen. 'Hij heeft de drank afgezworen na dat incident. Maar ik zei tegen Dave: 'Al drink je maar een bodempje wijn, ik wil met je proosten.' Na afloop van het concert, hoop ik dat mensen tegen elkaar zeggen: 'Wow, ik wist niet dat Dries dít allemaal kon.'