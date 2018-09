29 tijdelijke ambtenaren moeten vertraging bij erfpachtoverstap wegwerken

Van vijf verwerkte overstappers op 9 juli naar vijfenzeventig vandaag. Bij de gemeente is deze zomer flink doorgewerkt om de nieuwe erfpachtcontracten van overstappers in orde te maken. Maar de eerder opgelopen achterstand blijft een probleem.

Inmiddels hebben al 1111 erfpachters een door de gemeente verstuurde aanbieding geaccepteerd. Twee maanden geleden waren dat er nog 'maar' 750. Inmiddels wachten al meer dan duizend huizenbezitters op hun overstapakte, terwijl zij al wel akkoord zijn met de gemeente. Dat blijkt uit cijfers die Grondwethouder Marieke van Doorninck vandaag naar de gemeenteraad stuurde.

Tijdelijke krachten

De problemen zijn ontstaan omdat er in de datasystemen van de gemeente informatie mist over panden in de stad. Om die gegevens aan te vullen zijn er 29 tijdelijke krachten ingezet. Binnen een half jaar moeten de systemen weer op orde zijn en kunnen erfpachtaanbiedingen automatisch verstuurd worden.

Met die aanbieding kunnen huizenbezitters de overstap maken naar het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel, dat werd ingevoerd door oud-Grondwethouder en huidig raadslid, Eric van der Burg.

Maandelijks bedrag of afkopen

Erfpachters kunnen kiezen: of ze gaan in het nieuwe stelsel een maandelijks bedrag (canon) betalen, of ze kopen nu met een eenmalig bedrag hun erfpachtverplichtingen voor altijd af. In het oude stelsel werd de erfpacht vaak voor een periode van vijftig jaar afgekocht.

De invoering van het nieuwe stelsel zorgde voor veel ophef. Vooral de zogenaamde buurtstraatquote (BSQ) was en is veel huizenbezitters een doorn in het oog. Met dat percentage wordt de waarde van de grond onder het huis bepaald en daarmee ook (voor een groot deel) de hoogte van de canon die huizenbezitters gaan betalen.

Meeste aanvragen uit Zuidoost

Staat een huis bijvoorbeeld in Oud-Zuid, dan is de BSQ vaak een stuk hoger dan in bijvoorbeeld Geuzenveld. Van de 1.111 huizenbezitters die een erfpachtaanbieding van de gemeente hebben geaccepteerd, valt de helft in de laagste BSQ. Van de huizenbezitters die in de hoogste en een na hoogste BSQ vallen, heeft slechts één procent een aanbieding van de gemeente aanvaard.

De meeste overstapaanvragen zijn gedaan in het stadsdeel Zuidoost, gevolgd door Zuid en Nieuw-West. De minste aanvragen voor een erfpachtaanbieding werden gedaan door huizenbezitters in het stadsdeel Centrum.

Extra tien procent korting

In een klein jaar tijd is het overstapportaal van de gemeente 55.870 keer bezocht. Huizenbezitters hebben tot 1 januari 2020 de tijd om onder gunstige voorwaarden een overstap naar eeuwigdurende erfpacht te maken. Die overstap wordt mogelijk nog aantrekkelijker. Het huidige college van burgemeester en wethouders wil een extra tien procent korting doorvoeren.

