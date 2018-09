Droom van Dries in vervulling: 'Had Paradiso drie keer kunnen uitverkopen'

De droom van volkszanger Dries Roelvink is vanavond in vervulling gegaan. Het concert was binnen enkele uren uitverkocht en zodoende konden 1600 fans zijn optreden in het Paradiso bijwonen.

Zenuwachtig was hij niet, vertelt hij vlak voor het optreden. 'Ik wist tien maanden van te voren al dat het was uitverkocht, dus dat zat wel goed.' Hij vervolgt: 'Twee weken geleden heb ik twee dagen vrij genomen en nu heb ik het idee dat ik er klaar voor ben.'

Trappelen

Zijn fans, die hem meestal al tientallen jaren volgen, stonden te trappelen voor de deur om naar binnen te gaan. 'We vinden hem gewoon fantastisch', zegt een vrouwelijke fan. Een ander: 'Wat zo leuk aan hem is? Zijn haar, zijn body, hij is gewoon leuk.'

Het feit dat hij zijn repertoire heeft aangepast om in Paradiso te mogen optreden, is voor zoon Dave het bewijs dat iedereen hem omarmt. 'Mensen hebben de andere kant van hem gezien.'