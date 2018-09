Zwaargewonde na schietpartij in parkeergarage Rembrandtplein

Bij een schietpartij in een parkeergarage in het centrum is vannacht even na vier uur een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

De schietpartij vond plaats in de parkeergarage van The Bank, het kantoorgebouw aan het Rembrandtplein.

Het slachtoffer is een 24-jarige man. Verder is er over de identiteit van het slachtoffer niets bekendgemaakt, hij of zij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Niet lang na de schietpartij maken bewoners van IJburg melding van een politieactie waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Of de actie verband houdt met de schietpartij, is nog niet duidelijk.