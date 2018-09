Woning Van Galenbuurt volledig verwoest door brand

In een pand aan de Vespuccistraat in De Baarsjes is vannacht een heftige brand ontstaan. De melding kwam rond kwart voor vier bij de brandweer binnen. De woning waar de brand ontstond is volledig in vlammen opgegaan.

De brandweer sloeg groot alarm en op de beelden is te zien hoe een groot aantal brandweermannen en ambulancepersoneel aanwezig was.

De brand ontstond in een portiekwoning op de begane grond. De bewoners van het blok moesten zo snel mogelijk hun huis uit en konden allemaal op tijd het pand verlaten, voordat de brand oplaaide.

Ontruiming

Toen er sprake was van toenemende rookontwikkeling moesten ook de bewoners van de woningen boven de portiekwoning de straat op. De brandweer heeft daarna ook de omliggende panden ontruimd.

Volgens de brandweer is de woning waar de rook ontstond volledig verwoest en hebben de bovengelegen woningen rookschade opgelopen. Er moesten zeven personen worden behandeld, waarna er twee naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Vespuccistraat. Bent u wakker en heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) September 11, 2018

Brand in woning #Vespuccistraat is uit. Twee personen, waaronder de bewoner, overgebracht naar ziekenhuis ivm inademen te veel rook. Vijf andere mensen ter plaatse behandeld. Onduidelijk hoe brand is ontstaan. — Brandweer AA (@BrandweerAA) September 11, 2018

Brand #Vespuccistraat woedde in de slaapkamer. Woning voorlopig onbewoonbaar. Boven- en naastgelegen woningen zijn gecontroleerd en deze mensen kunnen terug naar huis. — Brandweer AA (@BrandweerAA) September 11, 2018