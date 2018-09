Negen verdachten helikopterkaping vandaag voor de rechter

De groep mannen die in oktober vorig jaar geprobeerd zou hebben om na het kapen van een helikopter topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden, staat vandaag voor de rechter.

De groep wordt verdacht van poging tot de kaping en poging om iemand (gewapend) uit de gevangenis te bevrijden. Abdelghafour L. was de laatste verdachte die werd opgepakt. Afgelopen woensdag meldde hij zich bij de politie.

De politie werd getipt door mensen van Kempen Airport in het Brabantse Budel, een boeking voor een 'romantische vlucht' met een grote helikopter werd verdacht gevonden. Een deel van de groep werd op het vliegveld aangehouden toen ze de heli kwamen ophalen.

Benaouf A.

De rest werd na een achtervolging door Brabant en Limburg opgepakt, daarbij werd één van hen doodgeschoten. Benaouf A. verschijnt zelf nog niet voor de rechter, maar is wel verdachte in de zaak.

Hij wordt verdacht van het medeplegen of medeplichtigheid van de helikopterkaping. Een poging tot ontsnapping uit de gevangenis is opzichzelfstaand niet strafbaar. Wanneer A. voor de rechter moet komen is nog onbekend.