Bestuurder snorscooter gereanimeerd na ongeluk Molenaarsweg

Een bestuurder van een snorfiets is vanochtend op het fietspad bij de Molenaarsweg in Noord door onbekende oorzaak ten val gekomen.

Een traumahelikopter landde op het naastgelegen voetbalveld. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Het lijkt er op dat het slachtoffer op een tegemoetkomende snorfiets is gebotst. De snorfietser, een man, is na reanimatie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de tweede scooter is ongedeerd.