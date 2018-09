Minder Amsterdamse miljonairs ondanks landelijke stijging

Het aantal miljonairsgezinnen in de stad lijkt af te nemen. Dat is opvallend, want landelijk gezien stijgt het aantal miljonairshuishoudens.

1,3 procent van de Amsterdamse gezinnen was op 1 januari 2016 een miljonairshuishouden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanochtend zijn gepubliceerd. Maar een jaar eerder telde de stad nog 1,8 procent miljonairsgezinnen. Dat is een flinke daling.

In het Noord-Hollandse Laren is maar liefst 10,9 procent van de gezinnen miljonair. Bloemendaal en Blaricum volgen met 10 procent. Wassenaar (8,9 procent) en Rozendaal (6,3 procent) maken de top vijf af. In totaal zijn er 112.000 miljonairshuishoudens in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds 2006, zegt het CBS.

Met 1,3 procent heeft Amsterdam relatief evenveel miljonairs als Harlingen en Oss. Het is wel meer dan Rotterdam (0,7 procent), Utrecht (0,8 procent) en Den Haag (1,1 procent).