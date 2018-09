Vrijwel alle hotelkamers in centrum zijn hele jaar bezet

Hotels in het centrum zitten het hele jaar tjokvol. Cijfers wijzen uit dat hoteliers ruim 90 procent van het jaar alle kamers bezet hebben.

Een verdere stijging van de bezettingsgraad is eigenlijk niet meer mogelijk, berekende adviesbureau Horwath. In de regio Amsterdam en Schiphol is 85 procent van de hotelkamers uitverkocht voor een gemiddelde kamerprijs van 139 euro.

Prijsstijging

In dat laatste cijfer zit dan wel weer rek, denken hoteliers. Volgend jaar betalen bezoekers gemiddeld 146 euro voor hun overnachting, is de verwachting. Door het tekort aan kamers profiteren driesterrenhotels ook flink mee, sinds 2013 verhoogden zij hun prijzen met 25 procent.

En het einde wat betreft de prijsstijging lijkt ook nog niet in zicht. De hotelstop voorkomt dat er kamers bij zullen komen in het centrum. De 4000 kamers die voor de komende jaren zijn gepland, komen allemaal buiten het centrum te liggen.