Vanaf vandaag binnen twee uur je bestelde pakket in huis

Binnen twee uur tijd een besteld artikel in huis hebben. Het klinkt als toekomstmuziek, maar vanaf vandaag is het mogelijk. Althans, in een deel van de stad.

'Binnen 2 uur bezorgd' is een initiatief van Bol.com. De pilot van het project begint vandaag in het zuidelijk deel van stadsdeel Oost. Later dit jaar volgen ook andere stadsdelen.

Met 'Binnen 2 uur bezorgd' kun je ieder artikel dat op de webshop is te vinden binnen twee uur in huis hebben. Daar staan wel verzendkosten van 5 euro tegenover. Ook kun je een permanent abonnement nemen op deze vorm van bezorging.

De pilot breidt zich komende maanden verder uit over de stad. Het enige stadsdeel dat achterblijft en niet in de plannen staat is Noord.