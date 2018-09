Slachtoffer schietpartij (24) werd bij ingang parkeergarage neergeschoten

Het slachtoffer van de schietpartij vannacht in de parkeergarage bij het Rembrandtplein is een 24-jarige man. Het lijkt er op dat hij na een ruzie is neergeschoten.

De man werd bij de ingang aan de kant van de Amstelstraat rond vier uur onder vuur genomen. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij zou het gevolg zijn geweest van een woordenwisseling op straat, zegt de eigenaar van club ABE in Het Parool. Agenten hebben drie verdachten opgepakt.

Leden van de Forensische Recherche hebben de hele ochtend nog onderzoek verricht. Daarbij zijn ook twee auto's in beslag genomen.

De parkeergarage is inmiddels weer vrijgegeven.