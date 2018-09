Marietje Schaake (D66) stopt als Europarlementariër

Marietje Schaake (D66) heeft de interne verkiezing voor het Europese lijsttrekkerschap van haar partij verloren. Ze heeft daarom besloten zich helemaal niet meer kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn als Europarlementariër.

De politica zit al sinds 2009 in het Europees Parlement, maar is ook een prominent binnen de Amsterdamse afdeling van D66. Onder anderen de Amsterdamse D66-leider Rienier van Dantzig steunde haar kandidatuur.

Oproep aan alle D66’ers: STEM @MarietjeSchaake Voor een realistisch aanpak van de problemen waar Europa mee kampt en een benaderbare lijsttrekker met stevige wortels in Nederland. Lees hier meer https://t.co/7pIaPYi336 of kijk ? #kiesmarietje pic.twitter.com/53lZqpERVd — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) August 30, 2018

Vanochtend bleek echter dat Sophie in 't Veld opnieuw de D66-lijst zal trekken bij de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar. Zij kreeg 55 procent van de stemmen.

In een Engelstalige verklaring op haar website schrijft Schaake dat ze niet mee zal doen aan de verkiezingen van volgend jaar. 'I did not win the primary, and I will not run for European Parliament in 2019', aldus Schaake.