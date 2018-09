Glennis Grace strijdt voor plekje in finale America's Got Talent

Foto: YouTube America's Got Talent

Krijgt het Amerikaanse sprookje van Glennis Grace nóg een hoofdstuk? Vannacht staat ze vanaf 02.00 uur Nederlandse tijd in de halve finale van America's Got Talent. De 40-jarige Amsterdamse zangeres betreedt het podium met tien andere acts waarvan er maar vijf door kunnen gaan naar de finale van volgende week.

Vorige maand wist Glennis de halve finale te behalen met het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman.

De Amsterdamse zal zich vandaag vooral bezighouden met repeteren waarbij ze aandacht besteedt aan elk detail. 'Je hebt maar negentig seconden om jezelf te bewijzen. Je kan niets aan het toeval overlaten. Elk detail wordt van tevoren bedacht en geoefend', vertelde ze aan NU.nl.

Geheimzinnig

Over de titel van het nummer dat Glennis vannacht in de halve finale gaat zingen, blijft ze nog geheimzinnig. De zangeres zal het onder anderen opnemen tegen een dansgroep, een stand-up-comedian, een koor en enkele andere zangers.

Wie vannacht op wil blijven om het live te zien, moet creatief zijn. De uitzending is in Nederland niet op televisie te zien. Of Glennis de finale haalt, wordt overigens pas woensdagnacht bekend.