OM eist 240 uur werkstraf voor dodelijke aanrijding Oosterparkbuurt

De vrachtwagenchauffeur die in oktober 2016 een ongeluk veroorzaakte waarbij een 14-jarige scholiere om het leven kwam, krijgt wat het Openbaar Ministerie betreft een werkstraf van 240 uur. Ook moet hij een rijontzegging van een jaar krijgen voor zijn 'aanmerkelijke onvoorzichtigheid'.

De toen 55-jarige Peter van H. sloeg bij het stoplicht op de Beukenweg af richting het Oosterpark toen de 14-jarige Celina onder zijn vrachtwagen terechtkwam. Een menselijke fout, vindt hijzelf maar volgens het OM heeft hij niet goed genoeg uitgekeken.

Lees ook: Kruispunt in Oost op de schop na dodelijk ongeluk

'Het is zonneklaar dat Celina op drie momenten zichtbaar is geweest voor de vrachtwagenchauffeur en hij heeft haar niet gezien. Ook heeft hij geen vaart geminderd bij het nemen van de bocht', aldus het OM. 'Hij keek niet in de spiegel van het stoplicht en gebruikte niet de camera van de vrachtwagen. Hij heeft schuld, het had voorkomen kunnen worden.'

'Celina deed alles goed'

Op het moment van het ongeluk wilde Celina rechtdoor fietsen. 'Op haar fietsgedrag is niets aan te merken', zegt het OM. 'Zij deed alles goed.'

Van H., een ervaren chauffeur die al 30 jaar in het vak zit, zegt zorgvuldig gehandeld te hebben. 'Het was per ongeluk. Ik reed stapvoets. Het was een verkeersonveilige kruising destijds (dat inmiddels is aangepast red.). Ik vind het erg dat de ouders Celina niet meer hebben.'

'Een terechte eis, het toont maar weer eens aan dat nascholing van chauffeurs van essentieel belang is', zei haar moeder Marjan de Kock in de rechtszaal vandaag in de hoop de vrachtwagenbranche wakker te schudden.

Lees ook: Moeder doodgereden Celina (14) doet oproep: 'Wees strenger op rijgedrag'

Zijn advocaat pleit voor vrijspraak en het ontslaan van rechtsvervolging. Hij bestrijdt de lezing dat Van H. niet zou hebben afgeremd voor de kruising. 'Er is een menselijke fout gemaakt.'

Tijdens een eerdere zitting claimde het OM dat de spiegels van de vrachtwagen niet goed zouden zijn afgesteld, uit onderzoek is gebleken dat dit niet klopt. De uitspraak is over twee weken op 25 september.