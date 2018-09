Moeder doodgereden Celina (14) doet oproep: 'Wees strenger op rijgedrag'

Het is bijna twee jaar geleden dat Marjan de Kocks veertienjarige dochter Celina bij het Oosterpark werd aangereden door een vrachtwagen en ter plekke overleed. Vandaag, op de dag van de rechtszaak tegen vrachtwagenchauffeur Peter van H., doet zij haar verhaal tegenover AT5.

De ochtend van 6 oktober 2016 begint zoals alle anderen voor Marjan en haar gezin. Zij en haar man ontbijten samen met Celina en wensen haar een fijne dag op school voordat ze zelf naar hun werk vertrekken.

Later die ochtend zit Marjan in een vergadering als zij iets voor elf uur wordt gebeld door een anoniem nummer. Als zij opneemt krijgt zij de politie aan de lijn, die vertelt dat haar dochter een ongeluk heeft gehad. 'Ik voelde eigenlijk meteen dat er iets niet goed was', weet Marjan nog. 'Ik vroeg: "is ze dood?" Ja.'

Dodehoekongeval

Marjan en haar man krijgen te horen dat Celina bij het oversteken van de kruising van de Beukenweg en de Eerste Oosterparkstraat is aangereden door een vrachtwagen. Na de eerste verklaringen van chauffeur Peter van H. ontstaat het beeld dat hun dochter het slachtoffer is geworden van een dodehoekongeval. Hij zou Celina niet hebben kunnen zien.

'Ik dacht alleen: hoe kan dit? We hebben zo vaak doorgenomen waar ze moest staan, hoe ze moest fietsen, niet met oortjes in… En het volgende moment ga je naar de VU en dan zie je daar je dochter in het mortuarium liggen. Dat is verschrikkelijk. Het zwaarste wat je mee kan maken.'

Onvoorzichtig rijgedrag

Maanden later komt uit het politieonderzoek naar voren dat er toch meer aan de hand was. Bij de regiezitting afgelopen februari noemt de officier van justitie het rijgedrag van H. 'aanmerkelijk onoplettend'.

Volgens het OM had hij niet gekeken of de kruising wel vrij was om rechts af te slaan. Ook had hij zijn spiegels niet volgens de daarvoor geldende regels ingesteld, hoewel dat volgens onderzoek geen rol speelde bij het ongeluk. Deze regels zijn er om de dode hoek voor de chauffeur zoveel mogelijk weg te nemen.



Vandaag bleek uit onderzoek van het OM dat de chauffeur op drie momenten Celina wèl had kunnen zien in spiegels en op de vrachtwagenmonitor. Ook zou hij geen snelheid hebben geminderd bij het nemen van de bocht.

Oproep aan vrachtwagenbranche

Marjan en haar man zijn enorm geschrokken van dit nieuws. 'Dit is een roekeloze chauffeur die niet weet hoe hij moet rijden, hoe hij een bocht moet maken én niet weet hoe hij met zijn middelen in de vrachtwagen moet omgaan.'

Vandaag deed Marjan haar verhaal in de rechtszaal in de hoop de vrachtwagenbranche wakker te schudden. 'Kijk streng naar het rijgedrag van je chauffeurs en als ze bijscholing nodig hebben: biedt ze een cursus aan.'

Bovendien wil zij eerherstel voor haar dochter. 'Doordat het geframed werd als een dodehoekongeval is er toch heel erg gedacht dat ze niet wist wat een dode hoek was, dat ze mogelijk aan het appen was op de fiets of niet aan het opletten. Niets is waar. Dan denk ik: dat heeft ze niet verdiend.'