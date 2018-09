Politiebureau Ferdinand Bolstraat toch te koop, SP is boos

Het voormalig politiebureau aan de Ferdinand Bolstraat staat te koop. De SP is boos, omdat toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen in maart nog liet weten dat dit niet zou gebeuren.

De SP stelde begin dit jaar vragen over het pand, uit bezorgdheid over de veiligheid van de buurt. Van Aartsen antwoordde toen dat het pand als eerste aan de gemeente wordt aangeboden: 'Het gebouw heeft een maatschappelijke bestemming en stadsdeel Zuid wil aan deze bestemming vasthouden.'

'Het grote geld wint'

De SP is dan ook niet bepaald te spreken over het nieuws van de verkoop. 'Het is cynisch en treurig. Het pand wordt nu verkocht aan de hoogste bieder, ze hebben lak aan de veiligheid van Amsterdammers', aldus raadslid Erik Flengte.

Het is voor Flengte dan ook duidelijk waar het belang ligt: 'Het kabinet zit hier aan de knoppen, het is uitermate treurig. Amsterdammers vragen om meer veiligheid en gemeentebelangen zijn weer ondergeschikt aan het grote geld.'

Flengte wil het hier niet bij laten zitten: 'Ik ga opheldering vragen aan het college en vragen wat er nog te doen valt. Geld blijkt toch de machtigste speler. Terwijl veiligheid iets is waarmee je niet mag spelen en sollen.'

Het basisteam De Pijp/Rivierenbuurt zit sinds maart in een bureau aan de President Kennedylaan.