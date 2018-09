Diemen eist actie van Nuon en Rijk om beroerde luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Diemen blijkt verre van goed. Het stadsbestuur wil nu actie van zowel energiebedrijf Nuon als de landelijke overheid.

Gisteren maakte het CBS bekend dat er ontzettend veel co2-uitstoot is in de Diemense lucht. Er zijn slechts drie gemeenten in Nederland waar er nog meer co2 in de lucht zit dan in Diemen.

Volgens Jorrit Nuijens, wethouder Duurzaamheid en Luchtkwaliteit, komt dit doordat Diemen een kleine gemeente is met niettemin veel snelwegen en een energiecentrale van Nuon. Ook wordt er veel gebouwd in Diemen, zegt de GroenLinkser die de afgelopen jaren raadlid was in Amsterdam.

Actie

'Uiteraard sta ik liever niet zo hoog op dit lijstje. Helaas is dit niet door de gemeente op te lossen. We eisen dan ook opnieuw dat Het Rijk en de Nuon in actie komen. Bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen en door het spoedig verduurzamen van de elektriciteitscentrale', zegt Nuijens.

Toch kunnen Diemenaren zelf ook bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. 'Zelf werken we aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn met de gebouwde omgeving. Ook bewoners kunnen zelf veel doen, bijvoorbeeld de auto laten staan.'