Geen treinen en metro's naar Duivendrecht na melding over 'verdacht persoon'

Op last van de politie mochten er dinsdagavond ongeveer een halfuur lang geen treinen en metro's op station Duivendrecht stoppen.

Volgens een woordvoerder van de politie was er een melding binnengekomen over een persoon die zich verdacht gedroeg. 'Wat dat verdachte gedrag precies was kan ik niet zeggen, maar het was reden genoeg om te zeggen, laat de treinen maar even doorrijden.'

Zeker vier politiewagens werden opgeroepen en agenten hebben het station doorzocht, maar ze hebben de persoon niet aangetroffen. 'Er was uiteindelijk niets aan de hand', aldus de politiewoordvoerder. 'We zijn, na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, wel scherp op dit soort situaties.'

De metro's en treinen stoppen inmiddels weer op het station.