Spannende tijden voor Glennis Grace na loepzuiver optreden America's Got Talent

Het zijn bijzonder spannende tijden voor Glennis Grace. De Amsterdamse streed vannacht in Amerika tijdens de halve finale van America's Got Talent voor een plekje in de finale van de gerenommeerde talentenjacht.

En geen zorgen: het optreden was loepzuiver. Grace, die een cover van Kate Bush's This Woman's Work zong, kreeg een staande ovatie en lovende reacties op verschillende sociale media. Nu is het even nagelbijten voor de 39-jarige rasartiest. De uitslag is pas morgenochtend (Nederlandse tijd) bekend.

De Amsterdamse zei gisteren zich vooral bezig te houden met repeteren waarbij ze aandacht besteedt aan elk detail. 'Je hebt maar negentig seconden om jezelf te bewijzen. Je kan niets aan het toeval overlaten. Elk detail wordt van tevoren bedacht en geoefend'. De zangeres neemt het onder anderen op tegen een dansgroep, een stand-up-comedian, een koor en enkele andere zangers. Moet lukken toch.