90 storingen in een week: niet Noord/Zuidlijn, maar andere metro's zijn het probleem

Het is proppen in de metro's sinds de vakantie voorbij is. Niet zozeer in de nieuwe Noord/Zuidlijn, maar wel in de andere metrolijnen: 50, 51, 53 en 54. Door het grote tekort aan reserve metrostellen zorgt een storing meteen voor problemen.

En die storingen, dat zijn er nogal wat. Van maandag 3 september tot en met zondag 9 september deed het GVB via Twitter negentig meldingen van storingen. Het gaat dan om de uitval van ritten, vertragingen en meldingen waarin staat dat er met minder voertuigen op een metrolijn gereden wordt. In de spits een metro minder, betekent standaard proppen in de volgende metro die wel komt.

Opstartfase Noord/Zuidlijn

Het GVB sprak voor de opening van de Noord/Zuidlijn de verwachting uit dat de nieuwste metro van de stad in het begin vaker problemen zou hebben. Maar niets lijkt minder waar. Metro 52 heeft, met uitzondering van een paar kleine storingen, nauwelijks last van de 'opstartfase'.

Het zijn vooral de andere metrolijnen waar het vaak mis gaat. 'Er is in principe genoeg materiaal, maar we zitten krap in de reserve. Dus als er een verstoring is, dan hebben we geen metrostellen in reserve', zegt een woordvoerder van het GVB.

Minder druk door nieuwe metro

Om over meer reservevoertuigen te kunnen beschikken is het GVB druk bezig om 33 oude metrostellen op te knappen. Die zouden eind dit jaar klaar moeten zijn. De echte verlichting komt pas in 2021, wanneer nieuw bestelde metrostellen gaan rijden.

Maar nu terug naar de overvolle metro's van de afgelopen dagen. Vorig jaar - toen de metro's soms ook al uitpuilden - claimde het GVB dat de opening van Noord/Zuidlijn voor enige verlichting zou zorgen, wat betreft de drukte op andere lijnen. Maar dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren.

'Kletskoek'

Rikus Spithorst van Maatschappij voor Beter OV is daar niet verbaasd over. 'Dat er een lijn rijdt tussen Noord en Zuid dat brengt natuurlijk geen enkele verlichting voor reizigers naar de Bijlmer en Amsterdam-West. Dat is echt kletskoek.'

Volgens het GVB waren de verstoringen van de afgelopen week incidentele verstoringen. 'Het is geen structurele verstoring waarbij een lijn er langere tijd uitligt', zegt een woordvoerder. 'Anticiperen op dit soort incidentele verstoringen is lastig.'

Voor reizigers is het voorlopig dus doorbijten in de spits en hopen dat de aanstaande herfst en winter zacht van karakter zijn.