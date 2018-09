Donker wakker worden in Oosterpark en omstreken door stroomstoring

Door een stroomstoring in het Oosterpark en omstreken (postcode 1092) is het donker wakker worden deze woensdagochtend. Liander is aanwezig en verwacht het rond 08.15 uur opgelost te hebben.

Eerst werd die eindtijd ingesteld op 09.15 uur, maar het incident bleek toch sneller opgelost te kunnen worden.

Een exact getal geeft de netbeheerder niet, maar het gaat om minder dan tienduizend klanten. De stroomstoring is inmiddels opgelost.