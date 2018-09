Familie Cruijff hoeft voorlopig geen straat meer: 'Geen onderdeel van discussies zijn'

De familie Cruijff bedankt voorlopig voor de venoeming van een straat of plein. De nabestaanden van Johan Cruijff laten via hun advocaat weten op dit moment geen goedkeuring meer te willen geven aan een eventuele straatnaamwijziging.

'We hebben geen zin om een speelbal te worden te worden tussen partijen en onderdeel van discussies te zijn', zegt woordvoerder Carole Thate in De Telegraaf.

Protest uit de buurt

Het plan om het Stadionplein te wijzigen in het Johan Cruijffplein werd uiteindelijk een regelrecht debacle. Het stadsbestuur ging er te snel en onterecht vanuit dat bewoners wel zouden instemmen met het plan. Dat bleek onterecht. Er kwam veel protest uit de buurt en later bleek een negatief advies aan de gemeente onterecht als positief te zijn opgevat. Van de naamswijziging werd onlangs definitief afgezien.

Andere locatie

Ondanks de totale mislukking van de naamswijziging van het Stadionplein, proberen wethouders en de burgemeester toch nog te zoeken naar een andere geschikte locatie met een 'connectie met de voetballer, met zijn persoonlijkheid en met zijn carrière', zo staat in De Telegraaf. Volgens de krant wordt er volgens burgemeester Halsema met zorg gezocht naar een andere locatie en zou wethouder Rutger Groot Wassink zijn 'belast' met die taak.

Excuus van gemeente

Maar de familie Cruijff bedankt hiervoor. 'Men heeft excuus aangeboden voor het hele traject rond de naamsverandering. Er wordt gesproken over administratieve fouten. Natuurlijk was de familie teleurgesteld dat het Stadionplein niet doorging, maar we willen een dergelijke naamswijziging zeker op de spits drijven. We zijn blij dat de Arena nu naar Johan is vernoemd', zegt Thate. Ze geeft ook aan binnenkort met de gemeente om tafel te gaan. 'Wij hebben in ieder geval absoluut geen haast.'

