Nederlandse horeca in rouw om overlijden Amsterdamse topsommelier

De horecawereld rouwt om het plotselinge overlijden van de 32-jarige topsommelier Lotte Wolf. De vinoloog was één van Nederlands' beste wijnkenners en was de afgelopen paar jaar werkzaam voor restaurant Bridges in de binnenstad.

Sergio Herman, de Nederlandse topkok die liefst drie Michelinsterren in ontvangst mocht nemen voor zijn oude restaurant Oud Sluis, wijdt een lange Instagram-post toe aan Lotte.

'Er zijn deze avond veel emoties naar boven gekomen en moet echt zeggen dat je super bijzonder bent. Dat voelde ik al toen je bij mij kwam werken in Oud Sluis en je echt wijn ademde. Het was je leven, ik ben je eeuwig dankbaar', aldus Sergio Herman. De opmerkelijke ondernemer en restaurateur schrijft dat hij zich schaamt voor het afzeggen van een afspraak, een paar weken eerder. 'Ik ben sprakeloos dat je er nu niet meer bent. Ik schaam me.'

Jamie Oliver

Wolf werkte zes jaar in het toprestaurant van de chefkok. Ook andere sommeliers laten weten een wijntje te drinken op het leven van de jonge vrouw. Eerder was ze werkzaam als sommelier bij Jamie Oliver's Fifteen. Ook maakte ze haar eigen wijn in Zuid-Afrika: Lotte Wolf: Touch of Dutch.