Blijven we proppen in de metro, of is daar iets aan te doen?

Nieuwe metrostellen laten nog een paar jaar op zich wachten en de opknappertjes rijden pas tegen het eind van het jaar. Voorlopig blijft het tijdens de spits dus proppen in metro's 50/51/53 en 54. Of toch niet? Zijn er geen oplossingen denkbaar voor de tussentijd?

Het grote probleem zit hem in het feit dat ht GVB geen reserve metrostellen heeft. Valt er een metro uit, dan kan daar niet meteen een andere metro ingevlogen worden.

Maar is er echt niets aan die problemen te doen? AT5 legde het GVB een aantal opties voor.

Kunnen er geen bussen ingezet worden, zoals straks gaat gebeuren in Amstelveen als daar lijn 51 wordt opgeknapt?

'Nee, dat zou een hele operatie worden. Bovendien hebben we daar niet genoeg bussen voor. We kunnen er ook niet genoeg vrijmaken. We moeten nu ook bussen paraat hebben staan voor als de Noord/Zuidlijn uitvalt.'

En een nieuwe buslijn starten?

'Dat moet allemaal eerst in de Vervoerregio besproken worden. Er moet natuurlijk iemand betalen voor een extra buslijn. Bovendien moet zo'n lijn ook helemaal afgestemd worden met reizigersverenigingen. Er komt heel veel papierwerk bij kijken.'

Kan de Noord/Zuidlijn niet iets minder vaak gaan rijden? Dan kunnen metrostellen van die lijn gebruikt worden op de andere metrolijnen.

'Je kunt ze in principe overzetten, dat vergt een software patch en testen. Dan zijn ze een tijdje niet beschikbaar. En dat is niet wenselijk. Als het structureel blijkt dat er minder behoefte is aan reizen met de Noord/Zuidlijn, dan zouden we het kunnen overwegen.

Kan het GVB geen metro's huren, bijvoorbeeld in het buitenland?

'We werken in Amsterdam met een bepaald beveiligingssysteem, andere landen hebben andere beveiligingssystemen. Dit kan dus niet.'

Kunnen er niet meer ov-gidsen worden ingezet op drukke haltes?

'Begeleiding op de perrons doen we alleen bij grote verstoringen. Op Station Noord staan nu wel mensen die helpen op de perrons. Maar hier willen we dit ook het liefst via de matrixborden gaan doen.'

Voorlopig blijft het dus schouder aan schouder staan in de metro. Pas in 2022 gaan nieuw bestelde metrostellen rijden in de stad. Eind dit jaar worden wel 33 gerenoveerde metrostellen weer in gebruik genomen.

