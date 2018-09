Amsterdam opnieuw de fout in met beleid rondvaartboten

De gemeente moet opnieuw beslissen over een aantal vergunningaanvragen voor rondvaartboten. Dat oordeelt de Raad van State, die de tijdelijke vergunningenstop van het college niet redelijk vindt.

Het gemeentebestuur besloot voor onbepaalde tijd om helemaal geen vergunningen te verlenen, omdat het nog bezig is met het maken van nieuw beleid voor rondvaartboten. Daarvan oordeelt de rechtbank dat dat niet redelijk is.

De Raad van State verwees het plan van wethouder Udo Kock om een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten in te stellen, vorig jaar naar de prullenbak. De plannen waren namelijk in strijd met het Europees recht. Het gemeentebestuur besloot daarop om helemaal geen nieuwe vergunningen uit te geven totdat er nieuw beleid was vastgesteld.

Maar ook daarvan zegt de Raad van State dat dit niet mocht. 'Omdat niet duidelijk is hoe lang het zal duren om nieuw beleid te maken, hanteert het gemeentebestuur geen einddatum voor de vergunningstop. Dat is niet redelijk', aldus de bestuursrechter. 'Er is al veel tijd verstreken sinds de eerdere rechterlijke uitspraken en een vergunningstop voor onbepaalde duur leidt tot een onzekere situatie voor exploitanten van rondvaartboten.'

Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk nieuw beleid voor rondvaartboten vaststellen dat wél voldoet aan het Europese recht, aldus de rechtbank.