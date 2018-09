Alle postbezorgers van PostNL krijgen elektrische rijtuigen

PostNL wil voor alle postbezorgers - dat zijn er zo'n 18.000 - elektrische rijtuigen aanschaffen. In Amsterdam zouden dat elektrische bakfietsen zijn. Zo kunnen de postbodes meer én verder bezorgen.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Een deel van de Amsterdamse postbezorgers doet het overigens al op elektrische fietsen, maar vanaf volgend jaar moet iedereen op zo'n groene (maar dan oranje) stalen ros rijden.

PostNL doet de aanschaf om zo het bereik te vergroten en het aantal uren voor de postbodes te verhogen. Nederlanders verzenden al jaren steeds minder post, maar postbezorgers hebben nog steeds last van piekmomenten. Op dinsdag, donderdag en vrijdag komen de werklieden om in het werk, maar de rest van de week valt het wel mee. Het postbedrijf wil daarom afspraken maken met zakelijke klanten om post op andere momenten te versturen. Zo is er door de week heen meer werk voor de postbodes en wordt de druk van de ketel gehaald op drukke dagen.

In 2019 moet de overstap plaatsvinden. Tot dan gebeurt het gewoon ouderwets met de benen.