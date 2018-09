Vrouw die foto's maakte van mishandeling zelf mishandeld

Twee mannen hebben maandagavond een jonge vrouw mishandeld. Zij werd hard geslagen en brak haar kaak op meerdere plaatsen, nadat zij foto's maakte van twee mannen die een andere vrouw hadden geschopt.

Na een melding van mishandeling op de hoek van de Orteliusstraat en de Postjesweg troffen politieagenten een jonge vrouw aan die hard was geslagen in haar gezicht. Haar kaak bleek gebroken en ze ligt nu nog in het ziekenhuis. Aanleiding voor de mishandeling was een andere mishandeling: de vrouw was, kort voor ze zelf werd geslagen, foto's aan het maken van twee mannen die een andere vrouw lastigvielen.

Op de vlucht geslagen

Na de mishandeling waren de twee mannen op de vlucht geslagen, de politie is nog altijd naar ze op zoek. Wel is de politie in bezit van duidelijke beelden van de verdachten, die vrijgegeven kunnen worden als intern onderzoek geen duidelijkheid biedt.