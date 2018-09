Amsterdamse Jungle by Night geeft show in Carré

Het Amsterdamse collectief Jungle by Night geeft in november een show in Carré. De negen-koppige band heeft net een nieuw album uit: Livingstone.

De Amsterdammers staan voor het eerst in het indrukwekkende theater. De show staat gepland op zaterdag 24 november en tickets zijn inmiddels te koop. Het is de enige avond voor de band in Carré.

Al bijna tien jaar speelt de band een mix van dance, jazz en afrobeat. Ze speelden eerder op tal van festivals, waaronder Lowlands, Pinkpop en Down The Rabbit Hole.

Naar eigen zeggen is het collectief nu echt volwassen geworden. De band belooft dan ook een 'dansbare en overweldigende live-act die als geen andere het contact met het publiek opzoekt'.