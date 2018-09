OM eist tot 9 jaar voor verdachten die met helikopter Benaouf A. wilden bevrijden

Het Openbaar Ministerie (OM) eist straffen tot 9 jaar tegen de negen mannen die worden verdacht van de poging om een helikopter te kapen om daarmee topcrimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden, op 11 oktober vorig jaar.

Zes van de negen verdachten, onder wie de Colombiaanse helikopterpiloot, waren aanwezig.

Leiders

Het OM ziet Abdelghafour L., Rachid el M. en Houssain el M. als leiders van de groep en eist tegen hen 9 jaar gevangenisstraf. Abdellatif N., Omar A. en Sofyan el H. hebben volgens justitie geen leidende rol gehad, maar waren wel belangrijk in de uitvoering en voorbereiding van het plan om een helikopter te kapen en Benaouf A. te bevrijden. Tegen hen eist het OM respectievelijk 8, 7 en 7 jaar gevangenisstraf.

Geen strafblad

Helikopterpiloot Alvaro G.B. moet wat justitie betreft 6 jaar de cel in. Zijn strafeis valt lager uit, omdat hij uitgebreid heeft verklaard. Ook Saiffedine M. (foto) hoorde 6 jaar tegen zich eisen. Hij heeft geen strafblad en zijn rol zou kleiner zijn geweest dan de andere medeplegers.

De laagste strafeis is voor Ismaïl el M., de broer van Houssain. Het OM vraagt voor hem vrijspraak voor vuurwapenbezit en de heling van gestolen voertuigen. Omdat ook hij niet eerder is veroordeeld eist het OM tegen hem een celstraf van 3 jaar.

Automatische vuurwapens

De officieren van justitie stellen dat de groep zich 'grondig en professioneel' had voorbereid. Zo hadden de verdachten een appartement, een bed en breakfast en meerdere hotelkamers geboekt. Er waren meerdere gestolen, snelle bolides en speciaal aangeschafte prepaid telefoons. Er zijn drie automatische vuurwapens gevonden, een aantal pistolen en zelf in elkaar geknutselde kraaienpoten. Die laatste waren volgens justitie bedoeld om de politie lekke banden te bezorgen als het tot een achtervolging zou komen.

Geld speelt geen rol

'Er is een scenario bedacht voor het huren van de helikopter, inclusief vermomming en bloemen. Wij wijzen erop dat deze groepering zelfs in staat is gebleken om in Colombia een helikopterpiloot te strikken voor deze klus. Geld speelde daarbij kennelijk geen enkele rol, nu aan de helikopterpiloot maar liefst 100.000 euro is aangeboden', aldus een van de officieren.

Levensgevaarlijk

De officieren van justitie spraken hun zorgen uit over de jonge leeftijd van de verdachten. Twee van hen zijn pas 20 jaar oud. 'Het valt ons op dat een aantal verdachten jong is en eerder amper in aanraking is gekomen met justitie. Het baart ons grote zorgen dat zulke jonge adolescenten schijnbaar uit het niets in staat zijn en bereid zijn mee te werken aan een levensgevaarlijk misdrijf.'

'Het lijkt misschien spectaculair, maar het was levensgevaarlijk en bracht onbeheersbare risico's met zich mee. De groepering had zich grondig en professioneel voorbereid. Dit geeft aan dat verdachten een totaal gebrek aan respect hebben aan de rechtsorde. Geen van de verdachten, behalve de piloot, heeft spijt betuigd of een toelichting gegeven', aldus het OM.

Afgeluisterd

In een visuele presentatie toonde het OM vanmorgen haarscherpe camerabeelden van een aantal verdachten en diverse afgeluisterde gesprekken. Zo is er een gesprek op 11 oktober tussen Houssain El M. en Rachid el M. dat Houssain een wapen klaar heeft liggen in de auto.

In een ander gesprek spreken Houssain en Abdelghafour over één van de gestolen voertuigen die zal worden gebruikt.

Houssain: is 5 personen niet te veel in 1 auto?

Abdelghafour: jij bent patron van deze dingen, jij mag het beslissen



Stemvervormer

Ook Benaouf A., de man die volgens het OM bevrijd had moeten worden uit de Penitentiaire Inrichting in Roermond, komt voorbij. Hij zou vanuit zijn cel hebben gebeld met een telefoon die gebruikt maakt van een stemvervormer. In een afgeluisterd gesprek met verdachte Rachid el M.:

Benaouf: dit is mijn nummer

Rachid: ik hoor je niet man

Benaouf: ik zeg: dit is mijn nummer

Huurwoning

Het OM denkt dat de verdachten al een paar maanden bezig waren met hun plannen. Dat blijkt onder andere uit de woning in de Amandelstraat in Noord, die werd gebruikt als stash plek voor vuurwapens en kraaienpoten. De woning werd al in juli 2017 gehuurd.De Colombiaanse verdachte heeft verklaard zeker drie nachten in het huis te hebben geslapen voorafgaand aan 11 oktober, de dag dat de bevrijdingsactie had moeten plaatsvinden.