Man steelt scootmobiel voor supermarkt op klaarlichte dag

Het moet even schrikken geweest zijn voor de eigenaar van de gestolen scootmobiel aan de Jan Evertsenstraat in West. Terwijl de eigenaar rustig boodschappen aan het doen was, werd zijn voertuig meegenomen.

Het wagentje werd op maandag 30 juli rond 14:00 gestolen. De scootmobiel stond geparkeerd voor de supermarkt, waar de man aan het winkelen was. De eigenaar van de scootmobiel is erg aangedaan om het feit dat zijn scootmobiel op zo een druk stuk op klaarlichte dag is gestolen. 'Hij is afhankelijk van dit vervoersmiddel om van A naar B te komen', aldus de politie in het AT5-programma Bureau 020.

Op de camerabeelden is te zien dat de verdachte rustig naar de scootmobiel loopt en het vervoersmiddel bekijkt. Hij rommelt even er even aan en even later neemt hij, ondanks dat er mensen langslopen, de driewieler mee richting het Mercatorplein.

De politie is op zoek naar de man die de scootmobiel heeft meegenomen. Het gaat om een blanke man, rond de 60 jaar oud met een normaal postuur. Op de desbetreffende dag droeg hij een donkere polo met een korte broek.

Herkent u de man of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.