Aantal advertenties Airbnb blijft stijgen, ondanks maatregelen

Airbnb in Amsterdam blijft groeien. Ondanks alle maatregelen van de gemeente en bewoners, blijft de vraag groot: in 2018 werd ruim 8.5 procent meer woningen aangeboden. Dat zijn zo'n 20.000 advertenties. Ter vergelijking: in 2014 waren dat nog er 7.000(!).

Dat blijkt uit cijfers van Airbnb en het college van B&W. Het college had gehoopt in januari een stabilisatie van het aantal Airbnb-verhuren te zien. Dat werd getracht te bereiken door onder meer een blokkade op het aantal dagen verhuur te leggen. Momenteel is dat zestig dagen vakantieverhuur.

Overigens vindt het college dat die maatregel van vakantieverhuur wel succesvol is geweest. Deze termijn van zestig dagen wordt volgens Airbnb strikt nageleefd. Er zijn uitzondering, maar dat is slechts bij vier procent van de woningen. Het college gaat echter toch controleren of deze woningen wel terecht een uitzondering hebben gekregen.

Balans

Hoe dan ook, de gemeente zet zich nog steeds in om de balans tussen wonen en toerisme te vinden. Zo wordt het verhuurlimiet in januari 2019 nog meer naar beneden gebracht naar dertig dagen. Ook een meldplicht is er inmiddels en het college onderzoekt zelfs een algeheel verbod op de dienst in de drukke wijken van de stad.

Airbnb laat in een reactie aan AT5 weten dat ze positief zijn over de 'verantwoorde stijging van het aanbod in Amsterdam. We blijven in gesprek met de gemeente om de overlast van het toerisme te beperken en kijken er naar uit om dit voort te zetten', aldus een woordvoerder van de dienst.

Vierpersonen-regel

Een ander voorstel waar nog niet iedereen tevreden over is, is de vierpersonen-regel. 'Het blijft nog steeds mogelijk om appartementen, die geen hotel zijn, aan te bieden aan meer dan vier personen. Het college is hier kritisch op en is van mening dat Airbnb, en elk ander platform, zich ook aan deze, voor de veiligheid en overlast van belang zijnde regel, moet committeren', aldus het college.