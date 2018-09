Gemeentebalies Amstelveen gesloten door landelijke storing KPN

Door een landelijke storing van KPN zijn de gemeentebalies in Amstelveen tijdelijk gesloten.

Vanwege de landelijke storing kan de gemeente transacties waarbij iets moet worden betaald, en waarbij contact moet worden gelegd met landelijke systemen, niet doen. Als gevolg daarvan heeft de gemeente besloten de balies tijdelijk te sluiten, zo staat te lezen op haar site. Tevens is het externe e-mailverkeer verstoord.

Wanneer de storing verholpen is, is nog onbekend. De gemeente staat in nauw contact met KPN en adviseert de website in de gaten te houden. De gemeente Amsterdam heeft overigens geen last van de storing.