Restaurant gedupeerd door overvolle glascontainer: 'Elke week bellen we de gemeente'

Het uitzicht op het terras van het Argentijnse restaurant Amigo Grill aan de Rozengracht wordt regelmatig verpest door grote ladingen glas.

De glascontainer zit al snel vol en daarom zetten bewoners hun lege flessen, potjes en glazen op straat neer. 'Er komen daardoor veel muggen en vliegen naar binnen', aldus restauranteigenaar Halim Abrahim. 'En de geur van de wijn stinkt verschrikkelijk.'

Volgens zijn zoon moet de bak vaker worden geleegd. 'Het gebeurt volgens mij maar één of twee keer per week. Naar onze mening veel te weinig. Het vuil puilt er nu ook weer uit. Ik kan het mensen die het glas achterlaten niet kwalijk nemen, want je kunt het ook niet binnen laten staan.'

De twee hebben het liefst dat de container verdwijnt. 'We vragen nu al jaren aan de gemeente of de bakken verplaatst kunnen worden. Letterlijk elke week bellen we. Alleen het werkt niet.'