Airbnb: 'Wij maken deel uit van hoe mensen willen wonen'

Airbnb reageert op het nieuws van het aantal advertenties dat het afgelopen jaar drastisch is gestegen. De verhuurwebsite zegt in een schriftelijke reactie dat ze 'deel uitmaken van hoe mensen willen wonen, werken en reizen in de 21e eeuw'.

Daarnaast zegt Airbnb dat ze Amsterdamse huizenbezitters de mogelijkheid geven om hun woning efficiënter te gebruiken en hopen ze dat toeristen Amsterdam op een andere manier de stad laten ervaren.

Het college van burgemeester en wethouders maakte vandaag bekend dat de vraag naar vakantieverhuur blijft groeien: in 2018 werden ruim 8.5 procent meer woningen aanboden, wat neerkomt op zo'n 20.000 advertenties. In 2014 waren dat nog 7.000 advertenties.

Ontwrichtend effect

Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Wonen) zegt vandaag tegen AT5 dat hij zo niet verder wil met de vakantieverhuur. 'Er zijn echt wel maatregelen nodig om het ontwrichtend effect wat het heeft op onze buurt te voorkomen', aldus Ivens.

De gemeente Amsterdam heeft al verschillende maatregelen tegen Airbnb getroffen. Zo mogen woningen zestig dagen per jaar verhuurd worden en is er een zogenoemde vierpersonen-regel.

Toch is het via de site alsnog mogelijk om een huis te huren voor meer dan de toegestane vier personen. 'Mijn geduld is al heel lang op om te wachten wat platforms doen', zegt Ivens. 'Ik heb daarom gezegd, we moeten als gemeente zelf de regie grijpen en zelf reguleren. Dat zijn we al aan het doen en daar moet een tand bij.'

'Resultaatgerichte oplossingen'

Airbnb wilde vanavond alleen schriftelijk reageren en liet weten dat het probleem van overtoerisme in Amsterdam niet wordt veroorzaakt door incidentele woningverhuur. Het bedrijf is van mening dat het beperken van de rechten van Amsterdamse bewoners het probleem niet gaat oplossen.

Wel zegt het bedrijf zich in te blijven zetten voor een goede samenwerking met de gemeente Amsterdam en hopen ze samen met het stadsbestuur te werken aan resultaatgerichte oplossingen voor de toerismeproblematiek in Amsterdam.

Lees hier de gehele reactie van Airbnb:

Airbnb maakt deel uit van hoe mensen willen wonen, werken en reizen in de 21ste eeuw. Daarnaast geeft Airbnb Amsterdammers de mogelijkheid om hun huis efficiënter te gebruiken en bezoekers Amsterdam op een andere wijze te laten ervaren. Terwijl de populariteit van vakantieverhuur groeit – resulterend in een verschuiving van de inkomsten van hotels naar bewoners – zijn woningen die meer dan 60 dagen worden verhuurd verdwenen in Amsterdam. Tevens is geluids- en overlasthinder op het laagste niveau sinds 2001.

Het probleem van overtoerisme in Amsterdam wordt niet veroorzaakt door incidentele woningverhuur en het beperken van de rechten van Amsterdamse bewoners gaat dit probleem niet oplossen. Airbnb blijft zich inzetten voor een goede samenwerking met de gemeente Amsterdam en hoopt samen met het stadsbestuur te werken aan resultaatgerichte oplossingen voor de toerismeproblematiek in Amsterdam.